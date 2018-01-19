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ХК «Сочи» обыграл «Йокерит» и обеспечил себе место в плей-офф

Хоккей

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 2:1.

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Мэттью Гилрой открыл счёт в первом периоде, но во втором игровом отрезке Андрей Иванов восстановил равенство. Решающий гол забил Артём Томилин на 56-й минуте.

Победа в основное время гарантировала команде Сергея Зубова место в плей-офф. «Сочи» набрал 84 очка в 52 матчах и не опустится ниже восьмого места в Западной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Гилрой (Регин, Палола) – 06:56 (5x4), 1:1 – Андрей Иванов (Хлопотов) – 28:52 (5x5), 2:1 – Томилин (Коллинз, Акмальдинов) – 55:12 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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