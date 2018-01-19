ХК «Сочи» обыграл «Йокерит» и обеспечил себе место в плей-офф

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 2:1.

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Мэттью Гилрой открыл счёт в первом периоде, но во втором игровом отрезке Андрей Иванов восстановил равенство. Решающий гол забил Артём Томилин на 56-й минуте.



Победа в основное время гарантировала команде Сергея Зубова место в плей-офф. «Сочи» набрал 84 очка в 52 матчах и не опустится ниже восьмого места в Западной конференции.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.