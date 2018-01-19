Белов: многие игроки «Витязя» потеряли мотивацию после невыхода в плей-офф

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:3).

«Хочу поздравить Нижнекамск с победой! Хороший сезон команда проводит, хочу пожелать удачи в плей-офф.



По нашей команде скажу так: неплохо начали, неплохим был первый период. В общем, весь сезон первые периоды неплохо проводим. Пропустили, как говорят, «в раздевалку». Потом, когда нужно было отыгрываться, напрягаться, к сожалению, не получилось. Такое впечатление, желания большого не было. Мы, в общем, в прошлом туре окончательно потеряли шансы попасть в плей-офф. Многие потеряли мотивацию. Но хочу заверить болельщиков, что мы эту мотивацию обязательно найдём. Пусть не сомневаются», — цитирует Белова пресс-служба «Нефтехимика».