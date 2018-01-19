«Рейнджерс» вернули из Швеции серебряного призёра МЧМ-2018 Андерссона

«Нью-Йорк Рейнджерс» вернул из Швеции нападающего Лиаса Андерссона. Форвард отправлен в фарм-клуб АХЛ «Хартфорд».



19-летний Андерссон был капитаном сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира 2018 года, где его команда выиграла серебряные медали. Андерссон в семи матчах набрал 7 (6+1) очков. До МЧМ он играл в Швеции за «Фрёлунду», где набрал 14 (7+7) очков в 22 матчах.

Андерссон был выбран на драфте 2017 года в первом раунде под общим седьмым номером и летом заключил с «Рейнджерс» трёхлетний контракт новичка.