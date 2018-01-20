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Гол Дадонова и 3 очка Баркова помогли «Флориде» вырвать победу у «Вегаса» в ОТ

Хоккей

«Флорида Пантерз» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время составе «Флориды» отличились Джейми Макгинн (4-я минута), Александр Барков (16) и Евгений Дадонов (44). За «Вегас» шайбы забросили Дэвид Перрон (15), Вильям Карлссон (27) и Джеймс Нил (58). Победу «пантерам» принёс гол Аарона Экблада на первой минуте овертайма. Барков помимо заброшенной шайбы отметился двумя голевыми передачами.

Это поражение стало для «Голден Найтс» третьим в последних четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2018, суббота. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 3
2:1, 0:1, 1:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Макгинн (Бьюгстад) – 03:15 (5x5), 1:1 – Перрон (Хант, Хаула) – 14:22 (5x5), 2:1 – Барков (Трочек) – 15:55 (4x5), 2:2 – Карлссон (Теодор, Смит) – 26:57 (5x5), 3:2 – Дадонов (Барков, Яндл) – 43:35 (5x5), 3:3 – Нил (Хаула) – 57:51 (6x5), 4:3 – Экблад (Барков, Юбердо) – 60:40 (3x3)

Видео гола Дадонова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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