Гол Дадонова и 3 очка Баркова помогли «Флориде» вырвать победу у «Вегаса» в ОТ

«Флорида Пантерз» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время составе «Флориды» отличились Джейми Макгинн (4-я минута), Александр Барков (16) и Евгений Дадонов (44). За «Вегас» шайбы забросили Дэвид Перрон (15), Вильям Карлссон (27) и Джеймс Нил (58). Победу «пантерам» принёс гол Аарона Экблада на первой минуте овертайма. Барков помимо заброшенной шайбы отметился двумя голевыми передачами.

Это поражение стало для «Голден Найтс» третьим в последних четырёх встречах.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».