Барков повторил достижение П. Буре за «Флориду» по голам в меньшинстве за сезон

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков набрал 3 (1+2) очка в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Бергстрём повторил рекорд «Сибири» Дмитрия Кугрышева по результативной серии

В первом периоде форвард отметился голом при игре в меньшинстве, повторив достижение Павла Буре, который в сезоне-2000/01 забил пять голов в меньшинстве, и делит с ним второе место в истории клуба. Лидером является Том Фицджеральд, отличившийся в меньшинстве шесть раз в сезоне-1995/96.

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Гол Дадонова и 3 очка Баркова помогли «Флориде» вырвать победу у «Вегаса» в ОТ

Видео гола Баркова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.