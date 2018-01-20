Ниеми одержал первую победу в сезоне в 10-м матче, сменив три клуба

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми одержал первую победу в сезоне в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) и признан лучшим игроком встречи.



34-летний голкипер начинал сезон в «Питтсбург Пингвинз», за который провёл три встречи, затем перешёл во «Флориду Пантерз» через драфт отказов, за который сыграл два матча, а потом в «Монреаль», в составе которого провёл пять игр.



В этом сезоне Ниеми отразил 87,1% бросков и пропускает в среднем 4,44 шайбы за игру. Он является обладателем кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (2010).