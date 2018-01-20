Выиграет ли «Авангард» в Магнитогорске и как завершатся другие матчи в КХЛ

20 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
СКА не пустит «Амур» в зону-плей-офф. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» проиграет в пятый раз подряд.
«Динамо» Р — «Динамо» Мн;
«Трактор» — «Югра»;
«Металлург» — «Авангард»;
«Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»;
СКА — «Амур»;
«Торпедо» — «Северсталь»;
«Динамо» М — «Адмирал».
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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.