Гатиятулин: не обособляем легионеров в «Тракторе», сегодня сыграли другие ребята

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Югрой» (2:1).



«Понимали, будет непростой матч. В Ханты-Мансийске игра тяжелая была. Просто там в начале удалось забить, здесь до последнего равная игра. Очень рады трем очкам. Команде — слова благодарности за самоотдачу, и, конечно, болельщикам за поддержку. Они поддерживали нас, гнали вперед.



Легионеры сегодня были в тени? Мы не делим команду, не обособляем легионеров. У нас есть команда, и все ребята с первых секунд работают, стараются. Мы выходим на каждую игру, чтобы побеждать. Игра не всегда получается, потому что соперник тоже готовится. Очень рады, что сегодня другие ребята сыграли. И за Марселя Шолохова очень рады – первая шайба в КХЛ у него», — цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.

«Трактор» одолел «Югру», победа стала четвёртой подряд