Козлов: «Металлург» начал играть академично, хотя просили лезть на ворота

Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с омским «Авангардом» (3:6).



«Очень хороший урок нам сегодня преподнесли. Хочу поблагодарить болельщиков в первую очередь за то, что поддерживали нас до конца, помогли забить третий гол в большинстве, гнали команду вперед. Обидно, что через 30 секунд после этого мы пропустили и затем пропустили еще один. Но жизнь продолжается, будем анализировать ошибки, следующая игра послезавтра, так что готовимся к ней.



Вроде начали неплохо, первый отрезок получился хорошим, был момент забить. Но после этого ребята начали академично играть, хотя их просили бросать и лезть на ворота. Видимо, нас туда соперник не пускал и мы пытались по периметру наигрывать какие-то красивые комбинации, вместо того чтобы быть агрессивнее и более нацеленными на ворота. Делаем выводы. Послезавтра попытаемся поиграть более агрессивно», — цитирует Козлова официальный сайт «Металлурга».

«Авангард» прервал серию поражений, забросив шесть шайб «Металлургу»