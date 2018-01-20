Московское «Динамо» дома разгромило «Адмирал», Ерёменко оформил «сухарь»

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало уверенную победу над дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 4:0.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Александр Ерёменко, отразивший 20 бросков по своим воротам.



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Посмотреть победный гол Юусо Хиетанена также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.