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Московское «Динамо» дома разгромило «Адмирал», Ерёменко оформил «сухарь»

Хоккей

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало уверенную победу над дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 4:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Александр Ерёменко, отразивший 20 бросков по своим воротам.

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Посмотреть победный гол Юусо Хиетанена также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Хиетанен (Петунин, Тарасов) – 19:35 (5x5), 2:0 – Рылов (Марковин, Ефремов) – 23:24 (5x5), 3:0 – Брюквин (Игнатушкин) – 25:29 (5x4), 4:0 – Марковин (Корягин, Ефремов) – 47:57 (5x5)
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