«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока

В Санкт-Петербурге местный СКА уверенно победил хабаровский «Амур», игра закончилась со счётом 5:0. СКА, недавно досрочно ставший победителем «регулярки», выиграл седьмую встречу подряд.
Заброшенными шайбами сумели отметиться Егор Рыков, Сергей Широков, Илья Ковальчук и Владислав Гавриков, оформивший дубль. Игру на «ноль» провёл голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.
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