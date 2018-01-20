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«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока

Хоккей

В Санкт-Петербурге местный СКА уверенно победил хабаровский «Амур», игра закончилась со счётом 5:0. СКА, недавно досрочно ставший победителем «регулярки», выиграл седьмую встречу подряд.

Заброшенными шайбами сумели отметиться Егор Рыков, Сергей Широков, Илья Ковальчук и Владислав Гавриков, оформивший дубль. Игру на «ноль» провёл голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2018, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Рыков (Каблуков, Тихонов) – 15:23 (5x5), 2:0 – Широков (Прохоркин, Карпов) – 34:42 (5x5), 3:0 – Гавриков (Яковлев, Шипачёв) – 37:28 (5x5), 4:0 – Ковальчук (Зуб, Войнов) – 51:22 (5x5), 5:0 – Гавриков (Дацюк, Ковальчук) – 57:25 (5x5)
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