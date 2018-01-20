В. Воробьёв: матч со СКА уже в голове, с ними трудно соперничать в мастерстве

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:0) в матче регулярного сезона КХЛ.



«Сильно переживал за этот матч после поражения от «Спартака». Ребята были в плохом настроении, и я благодарен им за настрой на сегодняшний матч. Соглашусь с коллегой, что забили очень важные голы. Отлично сработали большинство и наш вратарь Александр Ерёменко, он много выручал команду. Теперь готовимся к очень серьёзной игре со СКА. Ерёменко – лучший игрок сезона по версии болельщиков? Абсолютно с этим согласен, на протяжении всего сезона он показывал стабильную игру, поэтому это заслуженная награда.



Матч со СКА уже сидит в голове. Они здорово играют дома, в Санкт-Петербурге всегда полный стадион. Но, несмотря на это, мы постараемся показать хороший хоккей. Пока у нас есть шанс, мы будем жить и биться. С такой командой, как СКА, тяжело соперничать в мастерстве, значит, нужно выигрывать единоборства, пятак. Только за счёт командных действий можно одолеть эту команду», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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