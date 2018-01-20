Ковальчук: СКА заслуженно победил в «регулярке», мы шли к этому весь сезон

Нападающий СКА Илья Ковальчук подвёл итоги встречи с хабаровским «Амуром» (5:0).



«Соперник здорово играл, жёстко. Понятно, что от обороны. У них была пара хороших контратак, Шестёркин выручил. Все здорово сыграли сегодня.



Я догнал Доуса в снайперской гонке? Наша главная задача – выходить и выигрывать, а кто забивает и отдаёт – неважно. Но, конечно, приятно.



Победа в «регулярке» — это хорошо. Мы к этому шли весь сезон, старались, каждый день тренировались, готовились к каждой игре. Считаю, заслуженно победили в «регулярке».



Готов ли я сказать «нет» всем суевериям о Кубке континента? Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Не люблю загадывать, моя задача – как можно лучше подготовиться к игре с «Динамо» и Олимпиаде», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока