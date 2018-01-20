Знарок: какие там суеверия вокруг Кубка континента! Их нет!

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги встречи с «Амуром» (5:0).



«Спасибо за поздравления, Мартемьянов — мой старый друг, с детства. Первый период было тяжело играть, команда играла в давление, хорошо физически подготовлена. Нам повезло забить два гола. Игра пошла, мы её доигрывали.



К суевериям вокруг Кубка континента никак не отношусь. Какие там суеверия! Их нет! Суеверия могут быть в каких-то других, личных вещах.



О прорыве блокады и жителях блокадного города мы все помним. Прекрасно, что сидят ветераны на трибунах, дай бог им здоровья, это наша память», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока