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Шолохов — о первом голе в КХЛ: выкрикивают твою фамилию – сидишь и лыбишься

Хоккей

Нападающий «Трактора» Марсель Шолохов подвёл итоги встречи с «Югрой» (2:1), в которой он отметился первой шайбой в КХЛ.

«Не думал, когда забью первую шайбу. Просто выходил на матч и играл. Радость от гола не описать словами. Очень приятно, особенно когда выкрикивают твою фамилию, – сидишь и лыбишься. Эта шайба очень важна, посвящаю ее своим близким, родителям — всем, кто болеет за меня.

Каждый соперник настраивается на матч. «Югра» – очень цепкая команда. Тяжело против них играть.

Борьба за плей-офф? Все понимаем. В команде друг с другом разговариваем, чтобы ничего не давило, чтобы спокойной выходили и играли. Пока получается», — цитирует Шолохова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» одолел «Югру», победа стала четвёртой подряд
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