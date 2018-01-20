Шолохов — о первом голе в КХЛ: выкрикивают твою фамилию – сидишь и лыбишься

Нападающий «Трактора» Марсель Шолохов подвёл итоги встречи с «Югрой» (2:1), в которой он отметился первой шайбой в КХЛ.



«Не думал, когда забью первую шайбу. Просто выходил на матч и играл. Радость от гола не описать словами. Очень приятно, особенно когда выкрикивают твою фамилию, – сидишь и лыбишься. Эта шайба очень важна, посвящаю ее своим близким, родителям — всем, кто болеет за меня.



Каждый соперник настраивается на матч. «Югра» – очень цепкая команда. Тяжело против них играть.



Борьба за плей-офф? Все понимаем. В команде друг с другом разговариваем, чтобы ничего не давило, чтобы спокойной выходили и играли. Пока получается», — цитирует Шолохова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.