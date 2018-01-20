Гулявцев: в матче со «Спартаком» может решиться судьба «Северстали» и «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (3:5).



«У нас в этом сезоне все три матча с «Торпедо» получились очень упорными. И овертайм был, и буллиты были. Хочу поблагодарить ребят за то, что они сегодня сражались за свое место под солнцем. Но сегодня нам немного не хватило. Может быть, где-то поудачливее было «Торпедо». В этом сезоне мы вытаскивали матчи, проигрывая их с разницей в две шайбы. Значит, сегодняшняя игра — не наш максимум.



Все три оставшихся матча для нас решающие. Большая часть матчей будет после олимпийской паузы. Послезавтра матч со «Спартаком», и я думаю, что здесь может решиться судьба и наша, и «Спартака», и «Динамо». Нельзя сбрасывать со счёта и ещё два матча — с ЦСКА и СКА. Некоторые команды показали, что этих соперников можно обыгрывать. Почему бы не сделать ставку на эти матчи. Тем более что много игроков будет после олимпийского цикла. Мы можем на этом сыграть», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Северсталь» проиграла «Торпедо», уступив «Динамо» М место в зоне плей-офф