Даугавиньш: есть сожаление, что не еду на Олимпиаду

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился первыми впечатлениями после матча с «Северсталью» (5:3).



«Первые смены не получались, было очень нервозно. А потом поняли, что надо работать и начали уже играть в агрессивный хоккей. Нанесли много бросков в первом периоде, но проигрывали — 0:1. Понимали, что если будем продолжать в том же духе, то результат придёт. Во втором периоде надавили на соперника, сыграли в свою игру и в итоге переломили ход матча.



Олимпийская пауза? Я ни разу не оказывался в такой ситуации — всегда либо играл на Олимпиаде, либо находился в Северной Америке. Когда есть 10 дней, это, конечно, полезно. Можно немножко отдохнуть, поработать в зале, чтобы набраться сил, а сейчас полтора месяца впереди. Будет время подготовиться к плей-офф, вывести свое тело на пик, чтобы в марте быть готовым на сто процентов. Есть сожаление, что не поеду на Олимпиаду. Я считаю, что Олимпиада должна быть для каждого спортсмена мечтой, даже без игроков из НХЛ. Это дорогого стоит», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Северсталь» проиграла «Торпедо», уступив «Динамо» М место в зоне плей-офф