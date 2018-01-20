Квартальнов — о сухой серии Красковского: Паша работает, на нём большая нагрузка

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (2:0).



«Хотел бы поздравить команду с победой. Игра опять далась тяжело. Большой плюс в том, что не пропустили в меньшинстве. И, как сказал коллега, наверное, это и решило исход встречи.



Состояние травмированных? По Коршкову пока не могу ответить. Любушкин, мы надеемся, выйдет после перерыва, но, к сожалению, из-за травмы у него не будет шанса пробиться в состав олимпийской сборной.



Красковский не забивает с 25 октября? Паша работает, большая нагрузка на него. Для любого игрока, не только Красковского, выход из подобной ситуации только один: работать, работать и работать, тогда всё придёт», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря шайбам Накладала и Аверина