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«Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» в гостях, Малкин закончил игру с показателем «—1»

Хоккей

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли соперникам из «Сан-Хосе Шаркс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 1:2.

Конор Шири вывел «пингвинов» вперёд на 4-й минуте, незадолго до первого перерыва Тимо Майер сравнял счёт, а на старте третьего периода Томаш Гертл стал автором победного гола — ассистентами в этих эпизодах выступили Джо Павелски и Брент Бёрнс.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду без малого 20 минут и закончил матч с показателем полезности «—1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Шири (Симон, Кросби) – 03:18 (5x5), 1:1 – Майер (Павелски, Бёрнс) – 17:44 (5x5), 2:1 – Гертл (Павелски, Бёрнс) – 41:53 (5x4)
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