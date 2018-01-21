«Питтсбург» уступил «Сан-Хосе» в гостях, Малкин закончил игру с показателем «—1»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли соперникам из «Сан-Хосе Шаркс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 1:2.



Конор Шири вывел «пингвинов» вперёд на 4-й минуте, незадолго до первого перерыва Тимо Майер сравнял счёт, а на старте третьего периода Томаш Гертл стал автором победного гола — ассистентами в этих эпизодах выступили Джо Павелски и Брент Бёрнс.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду без малого 20 минут и закончил матч с показателем полезности «—1».