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«Тампа» потерпела третье поражение кряду, уступив в Миннесоте

Хоккей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли в третьем матче регулярного чемпионата НХЛ кряду, на выезде уступив соперникам из «Миннесота Уайлд» со счётом 2:5.

Джаред Спаржон и Райан Сутер забросили по шайбе в первом периоде после передач Эрика Стаала, Нейт Проссер отличился за «Миннесоту» во втором периоде, а Маркус Фолиньо и Джейсон Цукер — в третьем. В составе «Тампы» дубль на счету Брендена Пойнта, Михаил Сергачёв стал автором результативной передачи.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 34. Никита Кучеров провёл на льду 23 с половиной минуты, его коэффициент полезности составил «— 2». Владислав Наместников сыграл 19 с половиной минут (показатель полезности «— 1»), а Сергачёв получил 19 минут игрового времени («+1»).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 2
2:0, 1:1, 2:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Спаржон (Стаал) – 10:07 (5x4), 2:0 – Паризе (Сутер, Стаал) – 17:24 (5x5), 3:0 – Проссер (Эрикссон Эк, Рау) – 27:11 (5x5), 3:1 – Пойнт (Сергачёв, Джонсон) – 35:35 (5x5), 4:1 – Фолиньо (Каллен, Эннис) – 43:10 (5x5), 4:2 – Пойнт (Джонсон, Стэмкос) – 46:37 (5x3), 5:2 – Цукер (Дубник) – 59:01 (en)
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