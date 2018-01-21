«Тампа» потерпела третье поражение кряду, уступив в Миннесоте

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли в третьем матче регулярного чемпионата НХЛ кряду, на выезде уступив соперникам из «Миннесота Уайлд» со счётом 2:5.



Джаред Спаржон и Райан Сутер забросили по шайбе в первом периоде после передач Эрика Стаала, Нейт Проссер отличился за «Миннесоту» во втором периоде, а Маркус Фолиньо и Джейсон Цукер — в третьем. В составе «Тампы» дубль на счету Брендена Пойнта, Михаил Сергачёв стал автором результативной передачи.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 34. Никита Кучеров провёл на льду 23 с половиной минуты, его коэффициент полезности составил «— 2». Владислав Наместников сыграл 19 с половиной минут (показатель полезности «— 1»), а Сергачёв получил 19 минут игрового времени («+1»).