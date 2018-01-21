Радулов набрал 200-е очко в НХЛ, продлив результативную серию до 7 игр

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:1).

31-летний Радулов набрал 200-е очко в НХЛ. На его счету 83 гола и 117 передач в 278 матчах при показателе полезности «+40». В этом сезоне россиянин набрал 44 (18+26) очка в 46 играх.

Кроме того, форвард продлил серию с набранными очками до семи матчей, за этот отрезок он забил четыре гола и сделал восемь передач при показателе полезности «+6».

Видео, в котором Радулов набирает 200-е очко, можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.