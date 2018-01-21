На арене «Чикаго» погас свет во время матча с «Айлендерс»

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней площадке потерпел крупное поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:7.
В начале второго периода на арене «Юнайтед-центр» погас свет, из-за чего арбитрам пришлось остановить игру. Полной темноты не наступило, так как остались работать видеокуб и бегущие строки между ярусами трибун. Через несколько секунд освещение включилось, и игра продолжилась.
Видео можно посмотреть на канале Sportnet в YouTube.
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Три очка Кейна не спасли «Чикаго» от разгромного поражения в матче с «Айлендерс»