На арене «Чикаго» погас свет во время матча с «Айлендерс»

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней площадке потерпел крупное поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:7.



В начале второго периода на арене «Юнайтед-центр» погас свет, из-за чего арбитрам пришлось остановить игру. Полной темноты не наступило, так как остались работать видеокуб и бегущие строки между ярусами трибун. Через несколько секунд освещение включилось, и игра продолжилась.

Видео можно посмотреть на канале Sportnet в YouTube.

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