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«Эдмонтон» без Слепышева уверенно победил «Ванкувер»

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду уверенно победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча, проходившая на арене «Роджерс Плэйс», завершилась со счётом 5:2 в пользу «нефтяников».

В составе победителей отличились Патрик Марун (вторая минута, 58), Джуджхар Хайра (18), Ессе Пулюярви (39), и Леон Драйзайтль (45). В составе «косаток» по голу записали на свой счёт Даниэль Седин (22) и Брэндон Саттер (29).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
5 : 2
2:0, 1:2, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Марун (Макдэвид) – 01:25 (5x5), 2:0 – Хайра (Пулюярви, Драйзайтль) – 17:59 (5x5), 2:1 – Седин (Эдлер, Бёзер) – 21:46 (5x4), 2:2 – Саттер (Берчи, Танев) – 28:56 (5x5), 3:2 – Пулюярви (Ларссон, Лучич) – 38:54 (5x5), 4:2 – Драйзайтль (Пулюярви, Лучич) – 44:37 (5x5), 5:2 – Марун – 57:17 (en)

«Эдмонтон» одержал третью победу кряду, «Ванкувер» прервал двухматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев участия в матче не принимал.

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