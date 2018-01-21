«Эдмонтон» без Слепышева уверенно победил «Ванкувер»

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду уверенно победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча, проходившая на арене «Роджерс Плэйс», завершилась со счётом 5:2 в пользу «нефтяников».

В составе победителей отличились Патрик Марун (вторая минута, 58), Джуджхар Хайра (18), Ессе Пулюярви (39), и Леон Драйзайтль (45). В составе «косаток» по голу записали на свой счёт Даниэль Седин (22) и Брэндон Саттер (29).

«Эдмонтон» одержал третью победу кряду, «Ванкувер» прервал двухматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев участия в матче не принимал.