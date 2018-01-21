Серия «Бостона» с набранными очками стала восьмой в истории клуба

«Бостон Брюинз» продлил серию побед до трёх матчей, обыграв «Монреаль Канадиенс» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Канаде завершилась со счётом 4:1.

Этот матч стал 16-м кряду для «Брюинз», в котором команде удалось набрать очки. В последний раз «Бостон» потерпел поражение в основное время 15 декабря 2017 года в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5).

16-матчевая серия с набранными очками стала восьмой по продолжительности в истории клуба. Рекорд «Брюинз» был установлен в сезоне-1940/41 (23 игры).