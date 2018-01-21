Патрик Кейн вышел на 3-е место в истории «Чикаго» по сезонам с «20+» голами

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн отметился дублем и результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился поражением его команды со счётом 3:7.

Американский нападающий достиг отметки в 20 шайб за сезон в 11-й раз в своей карьере. Это третий результат в истории клуба. Первое место занимает Стэн Микита (14), на втором месте расположился Бобби Халл (13).

29-летний Кейн был выбран «Чикаго» на драфте 2007 года под общим первым номером и дебютировал в НХЛ в сезоне-2007/08. На его счету 305 голов и 495 передач в 786 матчах.



Он является обладателем «Колдер Трофи» (2008), «Арт Росс Трофи» (2016), «Тед Линдсей Эворд» (2016), «Харт Трофи» (2016), трёхкратным обладателем кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), а в сезоне-2012/13 выиграл также «Конн Смайт Трофи».

Видео исторической шайбы Кейна можно посмотреть в «твиттере» клуба.