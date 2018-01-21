Скудра — о том, подпишет ли новый контракт с «Торпедо»: не могу ответить

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился мнением о возможности подписания нового контракта с клубом.



«Подписание нового контракта с «Торпедо»? Я очень благодарен. Считаю, что как тренер тут вырос и продолжаю расти. При всём уважении, я не могу, если честно, ответить на этот вопрос. Есть много вещей, которые меня здесь как тренера устраивают. Но всегда есть нюансы, которые я вижу в других местах, и хочу, чтобы здесь что-то поменялось. Сейчас я об этом реально не думаю. Всё-таки я отработал здесь главным тренером пять лет. Кто-то думает, что это было легко? Это было тяжело. Кто знает? Может, в следующем сезоне вообще не буду тренировать, потому что это реально сложно. Мне трудно ответить на этот вопрос.



Я не знаю, насколько актуальны разговоры о том, что «Северсталь» может покинуть КХЛ. Тренерский штаб и команда хотели бы поддержать «Северсталь». Я там работал как тренер в первые годы в КХЛ. Я знаю, насколько это солидная организация. Я считаю, что такие вещи даже не должны обсуждаться. Не знаю, по каким критериям это всё берётся. Это та организация, которая финансово стабильна. Сам это знаю. Команда очень здорово организовывает матчи и имеет сумасшедшую поддержку, поэтому мы хотим поддержать «Северсталь». Как бы она ни закончила сезон, надеемся, что все эти разговоры останутся разговорами», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.



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