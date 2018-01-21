Сергачёв: я не Хедман, который умеет легко оправляться от ошибок

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал один из самых неудачных отрезков в своей карьере. В последних семи играх на счету российского защитника две результативные передачи при показателе полезности "-6".

«Тяжёлый отрезок. Со мной никогда не происходило подобного в юниорских лигах. Я всегда был с шайбой, потому что играл по всему льду. В НХЛ невозможно так играть, если ты не Виктор Хедман, который умеет легко оправляться от своих ошибок. Увы, я так не могу. В начале сезона у него тоже был плохой отрезок, он мало созидал. Все видели, что Хедман был разочарован, но он сумел быстро забыть об этом, поэтому он настолько хорош. Теперь он самый полезный игрок сезона во всей лиге. Это то, чему мне следует учиться у него.

Моё игровое время вырастет в отсутствие Хедмана? Не знаю, буду играть столько, сколько заслужил", — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.