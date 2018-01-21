Кутюрье: кажется, каждый мой бросок заканчивается голом

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье прокомментировал, как складывается для него текущий сезон. Канадский форвард занимает четвёртое место в лиге по заброшенным шайбам (26), отставая от лучшего снайпера НХЛ Александра Овечкина (28) на два гола.

«Кажется, что каждый мой бросок сейчас достигает цели. Я чувствую себя увереннее. Выхожу на лёд в первом звене вместе с Клодом Жиру и Трэвисом Конечны, которые умеют играть. Я отдаю им пас, а они всегда готовы вернуть мне шайбу. И наоборот. Мы стараемся как можно лучше играть в пас, использовать всю ширину площадки. Если игра идёт, у нас многое получается. Дело в сыгранности. Мы понимаем друг друга. Пока всё хорошо.

У меня много голевых моментов. Когда они появляются, выбора нет — надо бросать. А плохих бросков в лиге не бывает. Нужно идти на ворота и бороться там за шайбу", — цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.