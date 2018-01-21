«Витязь» забил «Ак Барсу» через шесть секунд после старта третьего периода

Хоккеисты «Витязя» организовали очень быстрый гол на старте третьего периода матча с «Ак Барсом». Нападающий подмосковного клуба Алексей Макеев отправил шайбу в ворота голкипера хозяев Александра Шарыченкова через шесть секунд после начала периода.

Дмитрий Сёмин выиграл вбрасывание у Джастина Азеведу, шайба отскочила к Максиму Афиногенову, который сначала завёз шайбу в зону казанского клуба, а затем прострелил на дальнюю штангу, где неприкрытым находился Макеев. «Витязь» в этот момент играл в формате «пять на четыре».

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Витязь» по ходу третьего периода ведёт со счётом 2:0.