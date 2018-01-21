«Нефтехимик» на своём льду отыгрался с 0:2 и победил «Йокерит»

«Нефтехимик» на домашнем льду одержал волевую победу над «Йокеритом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голкипер «Нефтехимика» Ежов заменён после двух шайб за семь минут от «Йокерита»

Финский клуб к седьмой минуте первого периода уже вёл со счётом 2:0. Отличились Джон Норман и Никлас Йенсен. Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров заменил голкипера Илью Ежова на Андрея Макарова, который впоследствии не пропустил. А «волкам» удалось переломить ход матча и добиться победы. По шайбе забросили легионеры команды Деннис Эверберг, Дэн Секстон и Робин Ганзл.

Хозяева одержали третью победу кряду, а гости уступили третий матч подряд.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.