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«Нефтехимик» на своём льду отыгрался с 0:2 и победил «Йокерит»

Хоккей

«Нефтехимик» на домашнем льду одержал волевую победу над «Йокеритом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голкипер «Нефтехимика» Ежов заменён после двух шайб за семь минут от «Йокерита»

Финский клуб к седьмой минуте первого периода уже вёл со счётом 2:0. Отличились Джон Норман и Никлас Йенсен. Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров заменил голкипера Илью Ежова на Андрея Макарова, который впоследствии не пропустил. А «волкам» удалось переломить ход матча и добиться победы. По шайбе забросили легионеры команды Деннис Эверберг, Дэн Секстон и Робин Ганзл.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 2
0:2, 1:0, 2:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Норман (Мозес) – 01:52 (5x4), 0:2 – Йенсен (Виртанен, Регин) – 06:31 (5x5), 1:2 – Эверберг (Еглич, Хайруллин) – 23:52 (5x5), 2:2 – Секстон (Густафссон) – 47:25 (5x4), 3:2 – Ганзл (Секстон) – 51:34 (5x5)

Хозяева одержали третью победу кряду, а гости уступили третий матч подряд.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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