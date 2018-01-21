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«Сухарь» Сапрыкина позволил «Витязю» обыграть «Ак Барс»

Хоккей

«Витязь» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Витязь» забил «Ак Барсу» через шесть секунд после старта третьего периода

Обе шайбы хоккеисты подмосковного клуба организовали в большинстве. На стыке второго-третьего периодов отличились защитник Войтех Мозик и форвард Алексей Макеев. Шайбы разделили между собой 36 секунд игрового времени. Голкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин отразил 36 бросков по воротам и сделал шат-аут.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
Витязь
Московская область
0:1 – Мозик (Афиногенов) – 39:30 (5x3), 0:2 – Макеев (Сёмин, Афиногенов) – 40:06 (5x4)

«Витязь» прервал серию поражений из трёх игр, а «Ак Барс» уступил во второй раз подряд.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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