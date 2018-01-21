«Сухарь» Сапрыкина позволил «Витязю» обыграть «Ак Барс»

«Витязь» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Витязь» забил «Ак Барсу» через шесть секунд после старта третьего периода

Обе шайбы хоккеисты подмосковного клуба организовали в большинстве. На стыке второго-третьего периодов отличились защитник Войтех Мозик и форвард Алексей Макеев. Шайбы разделили между собой 36 секунд игрового времени. Голкипер «Витязя» Игорь Сапрыкин отразил 36 бросков по воротам и сделал шат-аут.

«Витязь» прервал серию поражений из трёх игр, а «Ак Барс» уступил во второй раз подряд.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.