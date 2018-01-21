«Ак Барс» проиграл в 3-м матче кряду, когда ворота команды защищал Шарыченков

«Витязь» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Вратарь «барсов» Александр Шарыченков отразил 13 из 15 бросков по воротам.

Это поражение стало третьим подряд для казанского клуба, когда его ворота защищал Шарыченков. Ранее «Ак Барс» уступил «Сибири» (1:4) и «Северстали» (2:5). Шарыченков перешёл в клуб из Казани по ходу сезона из «Югры», где он одержал одну победу в 14 играх.

В общей сложности в этом сезоне на счету Шарыченкова две победы в 18 матчах при проценте отражённых бросков 90,4.