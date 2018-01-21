«Нефтехимик» обеспечил себе место в плей-офф Восточной конференции

«Нефтехимик» на домашнем льду одержал волевую победу над «Йокеритом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев. Клуб из Нижнекамска обеспечил себе участие в плей-офф.

Команда Андрея Назарова набрала 91 очко после 53 игр. Занимающая восьмое место на Востоке «Сибирь» имеет в своём активе 82 очков после 53 игр и уже никак не сможет опередить нижнекамский клуб, так как в случае равенства очков «Нефтехимик» будет стоять выше за счёт большего количества побед в основное время.

Ранее плей-офф Востока себе обеспечил «Ак Барс».