Белов: играть на арене в Казани — это особенные чувства, приятно было вернуться

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хороший матч для нас. В последнее время мы много пропускали, поэтому важно было сыграть сыграть сегодня именно так в обороне. Много ребят сегодня было в составе, которые по ходу сезона мало играли. Сегодня у них была огромная самоотдача.

Хотелось перед казанским болельщиками достойно выглядеть в «Татнефть Арене». Побеждать всегда приятно, но особого разговора у нас не было. Был разговор, чтобы в концовке сезона сыграть хорошо. Приятно было вернуться в Казань, играть на этой арене. Это особенные чувства", – передаёт слова Белова «Спорт Бизнес Online».