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Зубов: хоккеисты «Сочи» рубились за победу, но поплатились за нелепые ошибки

Хоккей

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги от ЦСКА со счётом 1:3.

«Ребята рубились, это самое главное. Допустили пару нелепых ошибок: выход один на один, во втором периоде не вывели шайбу, за что и поплатились. В целом ребята выложились, это радует», — приводит слова Зубова пресс-служба клуба.

Видео пропущенного «леопардами» выхода один на один в исполнении форварда ЦСКА Максима Шалунова можно посмотреть на сайте КХЛ.

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