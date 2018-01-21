Ландер — об отмене гола «Витязю»: никакого контакта с вратарём не было

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Витязя» (0:2) и рассказал об отмене своего гола. Арбитры матча Сергей Гусев и Николай Акузовский не засчитали взятие ворот подмосковного клуба из-за помехи голкиперу.

«Отменённый гол? Думаю, что там не было никакого контакта Клинкхаммера с вратарём. Мы не можем реализовать большинство, а в меньшинстве пропускаем. Спецбригады должны играть лучше.

Нет мотивации? Я так не думаю. У нас есть стимул выиграть конференцию. Нам нужно выиграть одну оставшуюся до олимпийского перерыва игру, и я уверен, что мы выиграем её", – передаёт слова Ландера «Спорт Бизнес Online».

Видео момента с отменой гола Ландера можно посмотреть на сайте КХЛ.