21 января в возрасте 53 лет ушёл из жизни генеральный менеджер сборной США Джим Джохансон, сообщает TSN. У него остались жена и маленькая дочь. Джохансон скоропостижно скончался в своём доме в Колорадо.

«Потрясены и глубоко опечалены. Джим был невероятно скромным, добрым и заботливым человеком, вы только могли надеяться встретить такого человека», — сказал исполнительный директор федерации Пит Келлехер.

Джохансон вошёл в руководство института сборных США по хоккею в 2000 году. За это время различные сборные завоевали 64 медали, из них 34 были золотого достоинства, а ещё 19 серебряного.

Как игрок он принимал участие в двух Олимпийских играх (1988 и 1992), а также чемпионате мира 1992 года.