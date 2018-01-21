Ялонен: глупые штрафы «Йокерита» изменили ход матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение команды от «Нефтехимика» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Во-первых, «Нефтехимик» с победой. Хорошая равная игра, может быть, первый период был за нами. Доволен, как команда играла сегодня, пару ошибок сделали, и «Нефтехимик» их реализовал.

Переломный момент? Глупые штрафы получили в третьем периоде. Не реализовали свои моменты, получили в ответ. Но в целом нормальный хоккей", — сказал финский специалист на послематчевой пресс-конференции.

В третьем периоде игроки «Йокерита» удалились один раз: Ессе Йоэнсуу был наказан малым и дисциплинарным штрафом. «Волки» усилиями Секстона реализовали удаление и сравняли счёт в матче.

Удаление Йоэнсуу можно посмотреть на сайте КХЛ.