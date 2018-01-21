Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Сельта». LIVE
все матчи

Крэйг Андерсон не верил, что пропустит гол как в трейлере к NHL18, но пропустил

Хоккей

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон пропустил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4), похожий на тот, что был забит его компьютерной копии в трейлере хоккейного симулятора NHL 18.

Ирония судьбы заключается, что и в компьютерной игре, и в реальном матче Андерсон пропустил от нападающего «кленовых листьев» Митча Марнера.

«Это нереалистично. Я бы никогда в жизни так не потерял позицию», — говорил голкипер летом.

Посмотреть видео реального и виртуального голов Марнера можно в "Твиттере".

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент