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Овечкин в эффектном падении сорвал выход «Филадельфии» два в один с Холтби

Хоккей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился участием в красивейшем эпизоде в матче регулярного сезона НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

Российский хоккеист прекрасно отработал в защите, в эффектном падении сорвав выход «лётчиков», которые вдвоём убежали на голкипера «столичных» Брэйдена Холтби. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов уже находился в отыгранном положении.

Посмотреть видео момента можно в клубном «Твиттере».

По ходу второго периода «Филадельфия» ведёт со счётом 1:0. Отличился Михаэль Раффль.

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