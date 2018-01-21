АХЛ: третий снайпер сезона Зыков забросил 20-ю шайбу и прервал чёрную полосу

Нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче с «Рочестер Американс». По ходу второго периода команда Зыкова ведёт со счётом 3:1.

На протяжении долгой части сезона Зыков был лучшим снайпером всей лиги, однако после болезни результативность российского форварда пошла на спад. Перед игрой с «Рочестером» Зыков не мог отличиться на протяжении семи матчей кряду.

В этом сезоне на счету форварда 30 (20+10) очков в 37 играх. Он занимает третье место в зачёте снайперов АХЛ.

Посмотреть видео гола Зыкова можно в «твиттере» клуба.