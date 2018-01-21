Нападающий «Чикаго» Анисимов в игре с «Тампой» впервые сыграет в январе

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов оправился от травмы и вернётся на лёд в игре регулярного сезона НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», информирует клубный обозреватель Трэйси Майерс. Встреча состоится 22 января.

Анисимов пропустил последние 10 матчей команды из-за повреждения, полученного 29 декабря в матче с «Ванкувер Кэнакс». На сегодняшней тренировке нападающий занимался в третьем звене вместе с Райаном Хартманом и Алексом Дебринкэтом.

Российский форвард в этом сезоне провёл 36 матчей, в которых набрал 18 (13+5) баллов за результативность при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени.