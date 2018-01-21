Гол Конечны в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Вашингтоном»

«Филадельфия Флайерз» в овертайме сломила сопротивление «Вашингтон Кэпиталз». Матч, проходивший на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу «лётчиков».

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На 27-й минуте австрийский нападающий «Флайерз» Михаэль Раффль вывел гостей вперёд. За 16 секунд до конца второго периода капитан «столичных» Александр Овечкин счёт в матче сравнял. На первой минуте дополнительного времени форвард Трэвис Конечны принёс «Филадельфии» бонусное очко.

«Флайерз» выиграли третий матч кряду, «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.