Гол Лайне и «сухарь» Хеллебайка принесли «Виннипегу» победу над «Ванкувером»

«Виннипег Джетс» одержал минимальную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 12-й минуте забил Патрик Лайне. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 35 секунд. Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

Это поражение стало для «Кэнакс» седьмым в последних девяти матчах.

Видео гола Лайне можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».