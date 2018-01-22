«Вегас» обогнал «Тампу» и возглавил турнирную таблицу НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 5:1.



Команда Жерара Галлана, которая проводит дебютный сезон в НХЛ, набрала 66 очков в 46 играх и возглавила турнирную таблицу, обогнав «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» проиграли три последних матча и имеют в активе 65 баллов.



«Вегасу» надо выиграть два матча, чтобы повторить рекорд по победам в дебютном сезоне. Он был установлен в сезоне-1993/94, тогда сразу две команды – «Анахайм Дакс» и «Флорида Пантерз» — выиграли 33 матча в регулярном чемпионате.

«Вегас» в гостях разгромил «Каролину»