Защитник «Виннипега» Моррисси клюшкой в кровь разбил глаз своему вратарю

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк получил травму в матче с «Ванкувер Кэнакс», который завершился со счётом 1:0.



В концовке третьего периода защитник «Виннипега» Джош Моррисси боролся на пятачке с Томасом Ванеком и клюшкой попал в маску своему голкиперу, в кровь разбив ему глаз. Хеллебайку оказали помощь на льду, и он продолжил игру.

Хеллебайк отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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