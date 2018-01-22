Овечкин о голах из своего «офиса»: когда есть возможность бросить, надо бросать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Филадельфией Флайерз» (1:2 ОТ) и свой гол.

«В этом матче мы создавали больше моментов, надо просто их реализовывать. Нельзя позволять вратарю делать лёгкие сейвы.

Надо забыть предыдущие две игры с «Нью-Джерси» и «Монреалем». Мы не показали в них свой лучший хоккей, не вошли в форму после каникул, было тяжело сразу после перерыва играть два матча подряд. Сегодня мы провели хороший матч, но не смогли забить достаточно.



Удивлён ли я, что у меня получается наносить броски из своего «офиса», когда все знают, что я буду делать? Когда есть возможность бросить, надо это делать. Иногда в третьем периоде один из игроков соперника постоянно опекает меня, на этот случай у нас есть другой план. Мы смотрим по ситуации, что надо делать», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.

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Овечкин пашет в обороне как 18-летний пацан! Такого мы ещё не видели А ещё он забил 29-й гол в сезоне и упрочил лидерство в гонке снайперов.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».