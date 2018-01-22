Торнтон вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Анахайм Дакс» (6:2).

Форвард вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Брайана Троттье (1425 (524+901) очков). На его счету 1426 (397+1029) очков в 1492 матчах.

15-е место занимает Теэму Селянне, который набрал 1457 (684+773) баллов за результативность. Лучшим бомбардиром в истории лиги является Уэйн Гретцки, который забил 894 гола и сделал 1963 передачи (2857 очков).

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Видео гола Торнтона можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.