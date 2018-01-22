Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс страдал от синдрома хронической усталости в начале сезона, сообщает TVA Sports.



У него не получалось восстанавливать силы после тренировок и матчей, в итоге в ноябре Прайс обратился к диетологу. Анализ крови выявил, что у вратаря наблюдается дефицит витаминов D и B12. Он изменил режим питания и стал принимать витамины.



«Я всегда был уставшим. Человек, который хорошо питается и хорошо спит, не должен так уставать. После того как я поменял питание, через три недели мой уровень энергии значительно вырос», — сказал вратарь.



До травмы, полученной 2 ноября, Прайс одержал три победы в 11 матчах с процентом отражённых бросков 87,7. После возвращения в состав 25 ноября на его счету 10 побед в 21 матче с процентом отражённых бросков 92,3.