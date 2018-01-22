Галлан: и не думал, что «Вегас» поднимется на первое место в это время

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан не ожидал, что его команда, проводящая дебютный сезон в НХЛ, возглавит турнирную таблицу в середине чемпионата. Это случилось благодаря победе в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 5:1 — «Вегас» набрал 66 очков и обогнал «Тампа-Бэй Лайтнинг» (65 очков).

«Я знал, что наша команда будет выглядеть достойно. Но не буду вам врать — я и не думал, что команда поднимется на первое место в это время.

В самом начале сезона я сказал ребятам, что этот год должен стать лучшим для каждого из них. Если это получится, мы добьёмся успеха. Они меня услышали.



Главным уроком из работы в «Коламбусе» в его дебютном сезоне стало то, что у команды могут быть небольшие подъёмы и серьёзные спады, но тренер всегда должен держаться ровно. Так мы работаем здесь», — приводятся слова Галлана на официальном сайте НХЛ.